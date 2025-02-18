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08:20, 18 февраля 2025Мир

Запад подготовил план мягкого поражения Украины

Профессор Мид: США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение
Семен Александров (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение. План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

«Американо-германское партнерство, определяющее военную политику НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — отметил он.

По его мнению, Вашингтон и Берлин надеялись, что Киев устанет продолжать безнадежный конфликт, и обратятся к России с просьбой о мире, а «объединенный Запад мог бы поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям».

Профессор в статье также уточнил, что на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул политический разрыв между США и Европейским союзом (ЕС), делая все возможное, чтобы унизить немецкие власти.

Ранее экс-комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на переговорах США и России будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы. Он также назвал текущий момент одним из самых серьезных в истории Европы.

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