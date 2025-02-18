Жестокое избиение сотрудника российского ПВЗ ревнивым рецидивистом попало на видео

Житель Омска жестоко избил сотрудника ПВЗ маркетплейса и попал на видео

Житель Омска жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) российского маркетплейса и попал на видео. Кадры избиения публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, как в помещение ПВЗ врывается одетый в черную куртку и белую шапку мужчина, говорит несколько фраз сотруднику, отводит руку для удара и начинает избивать сидящего работника. Нанеся пять ударов кулаком в лицо пострадавшего, посетитель бросил жертву на пол и продолжил избивать ногами.

По информации портала NGS55.RU, причиной нападения стали подозрения в отношении сотрудника ПВЗ — ревнивый мужчина подумал, что работник маркетплейса подглядывал за его женой, пока та находилась в примерочной. В свою очередь, «112» отмечает, что напавший — рецидивист, он уже привлекался к ответственности за нападение с оружием. По факту нового нападения также возбуждено уголовное дело.

«Избили до жуткого состояния, он пролежал в больнице больше недели, и ему зашивали лицо», — рассказал друг пострадавшего.

Ранее сообщалось, что российские девятиклассники из мести толпой избили сверстника и сняли это на видео.