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12:20, 19 февраля 2025Россия

11-летняя девочка с инвалидностью несколько часов провела на батарее в российской больнице

В Калининграде девочка с инвалидностью упала на батарею в детской больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининграде 11-летняя девочка с инвалидностью упала и несколько часов провела на батарее в детской областной больнице. Об этом стало известно Telegram-каналу Amber Mash.

По данным российского издания, ребенок получил сильные ожоги.

Девочка находилась в паллиативном отделении медицинского учреждения. Врачи нашли ее после падения только утром.

Ребенка перевели в ожоговое отделение центральной городской клинической больницы. Состояние девочки сочли тяжелым.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током. Животное в результате инцидента не пострадало.

Юного владельца собаки экстренно доставили в центральную районную больницу. Четвероклассник получил серьезный ожог левой кисти. Его состояние российские медики назвали удовлетворительным.

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