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16:19, 19 февраля 2025Ценности

Бренд Gucci зарегистрировал марку в России

Итальянский бренд Gucci зарегистрировал марку в России
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Manon Cruz / Reuters

Итальянская компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что заявка была подана еще 2 июня 2023 года, а дата государственной регистрации — 18 февраля 2025 года. Правообладателем одноименной марки числится компания Guccio Gucci, зарегистрированная во Флоренции, Италия.

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Отмечается, что товарный знак зарегистрировали по классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать под брендом платья и сумки, ткани, женское нижнее белье, купальники, куртки, обувь и головные уборы, а также спортивные товары, боксерские груши, ювелирные украшения, посуду и косметические товары.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России.

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