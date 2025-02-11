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15:38, 11 февраля 2025Ценности

Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

Принадлежащая Бекхэму компания DB Ventures начнет продавать текстиль в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rich Storry / Imagn Images / Reuters

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм начнет продавать текстиль в России под собственным брендом. Об этом сообщает агентство «Москва».

Выяснилось, что принадлежащая футболисту компания DB Ventures зарегистрировала в России марку David Beckham. Отмечается, что заявку в Роспатент представители компании подали еще в июне.

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Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг №24, что позволяет под этим брендом производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги, кожаные простыни и другое постельное белье.

Бекхэм основал DB Ventures, которая управляет рекламными контрактами спортсмена в 2014 году. При этом в марте 2022 года спортсмен продал 55 процентов DB Ventures американской брендинговой компании Authentic Brands Group, которая в том числе владеет Reebok, Juicy Couture и другими активами.

Ранее в феврале Дэвид Бекхэм снялся в откровенной рекламе популярного бренда Boss.

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