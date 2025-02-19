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09:06, 20 февраля 2025Ценности

Бывшая солистка группы Hi-Fi показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила кадры, на которых предстала в блестящем мини-платье с открытой спиной. Звезда отказалась от бюстгальтера, распустила волосы и нанесла мейкап. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в феврале 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi опубликовала архивное фото. Певица разместила снимок 24-летней давности, на котором предстала с темными волосами ниже плеч.

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