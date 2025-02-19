Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

В Челябинске четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на проспекте Ленина

Четыре человека погибли в аварии с грузовиком на проспекте Ленина в Челябинске. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского города в Telegram-канале.

По его информации, в городе столкнулись легковой автомобиль, внутри которого находилось шесть человек, и грузовой тягач. Жертвами аварии стали водитель и три пассажира легкового авто — они погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в Госавтоинспекции. Данных о причинах аварии пока нет.

Ранее на въезде во Владивосток за два с половиной часа в двух ДТП столкнулись 22 автомобилей. Пострадал один человек, управление МВД тогда рекомендовало водителям следить за дистанцией в условиях непогоды.