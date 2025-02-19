Депутата Госдумы захотели уволить за 200 дней прогулов

Депутата Госдумы Напсо захотели уволить за 200 дней прогулов

Депутата Госдумы Юрия Напсо захотели досрочно лишить полномочий из-за 200 дней прогулов. Об этом сообщил глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский, чьи слова приводит РИА Новости.

«В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — сказал парламентарий.

По его словам, комиссия захотела предложить Совету Госдумы изучить вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Пинский также отметил, что статус депутата накладывает ответственность и обязанности перед страной и гражданами. Также депутат добавил, что парламентарии по объему социальных гарантий приравниваются к федеральным министрам.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о двухлетнем отсутствии Юрия Напсо в нижней палате. В свою очередь, депутат заявил, что информировал председателя о болезни и направлял в его аппарат соответствующие документы.