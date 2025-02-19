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18:46, 19 февраля 2025Силовые структуры

Девять россиян задержали за вымогательство денег у родителей похищенного юноши

В Челябинске задержали группировку, похитившую юношу ради выкупа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинске задержали девять местных жителей, подозреваемых в похищении приезжего из другого города. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 15 февраля сообщники подъехали на автомобиле к 22-летнему юноше и силой усадили его в автомобиль. После они доставили его в один из домов на улице Ягодной. Там на похищенного принялись оказывать давление, угрожая расправой. Получив телефонный номер его родителей, мужчины стали вымогать у них деньги, грозя лишить их сына жизни.

Не смотря на сильное психологическое давление, родители обратились к сотрудникам правоохранительных органов. В ходе операции все причастные к похищению были задержаны сотрудниками Росгвардии, юношу освободили.

Похитителей допрашивают, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

17 февраля во Владимирской области 15-летний подросток инсценировал свое похищение.

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