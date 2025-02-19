Российский подросток инсценировал свое похищение

Во Владимирской области 15-летний подросток инсценировал свое похищение

Во Владимирской области 15-летний подросток инсценировал свое похищение. О происшествии сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девятиклассник пропал утром 17 февраля. Юноша вышел из школы на улице Лакина и больше на связь с родственниками не выходил.

Через два часа неизвестные связались с его матерью и объявили, что несовершеннолетний находится у них в заложниках. С родителей потребовали выкуп в один миллион рублей. Те сразу же пошли в полицию, следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

Однако спустя день подросток нашелся, его никто не похищал. Правоохранители допустили, что юноша обо всем наврал и хотел забрать деньги.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трое юношей похитили девятиклассника и потребовали за него выкуп у опекуна.