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11:00, 19 февраля 2025Культура

Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами

Джаред Лето опубликовал фото с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @jaredleto

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из
фильма режиссера Шона Бэйкера «Анора». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился двумя кадрами с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, которые сделал на вечеринке перед премией BAFTA.

Ранее номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг».

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