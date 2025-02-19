Джаред Лето опубликовал фото с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами из

фильма режиссера Шона Бэйкера «Анора». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился двумя кадрами с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, которые сделал на вечеринке перед премией BAFTA.

Ранее номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг».