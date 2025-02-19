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14:30, 19 февраля 2025Забота о себе

Еда из пластиковых контейнеров навынос оказалась опасна для здоровья

People: Пластиковые контейнеры могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Употребление еды из пластиковых контейнеров на вынос оказалось опасным для здоровья. Об этом сообщает издание People со ссылкой на публикацию в журнале «Экотоксикология и экологическая безопасность».

Чтобы проверить эту теорию, ученые в течение трех месяцев давали крысам воду, которую до этого прокипятили в пластиковых контейнерах в течение одной, пяти минут и 15 минут. Уже через три месяца образцы фекалий грызунов показали изменения в биоме их кишечника. Особенно, по словам ученых, пострадала часть микробиоты кишечника, препятствующая воспалению. Также употребление такой воды привело к повреждению и воспалению ткани сердечной мышцы крыс.

У крыс наблюдались повреждения независимо от того, как долго кипятили воду, которую они глотали, отметили исследователи. Из этого они сделали вывод, что даже минимальное воздействие нагретых пластиковых контейнеров на вынос на еду может нести риски и для человека, приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням ЖКТ.

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Ученые уточнили, что необходимы дальнейшие исследования этой проблемы, но, основываясь на уже известных данных, призвали «избегать использования пластиковых продуктовых контейнеров, подвергающихся высокой температуре, сократить использование пластиковых изделий в повседневной жизни и своевременно принимать меры по контролю пластикового загрязнения»

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