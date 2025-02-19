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18:28, 19 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава правительства Карабаха объявил голодовку

Экс-глава правительства Карабаха Варданян объявил голодовку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, с помощью голодовки он отвечает на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. Он назвал суд над ним политическим шоу, в котором демонстративно игнорируют его права на справедливое разбирательство.

Среди нарушений он отметил рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде, отсутствие подписей обвинителей, ограничение доступа к материалам дела его адвокату, отсутствие полноценного доступа к материалам дела, отказ в вызове свидетелей защиты и подаче жалобы на нарушения, а также недопуск международных представителей в зал суда.

Он назвал происходящее «ударом по целому народу» Арцаха. По его словам, его обвиняют за то, что он «воспользовался своим правом на свободу слова и политическое участие» для защиты армян. Он обратился к мировым лидерам, правозащитникам и прессе, чтобы те обратили внимание на его процесс.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоился судебным процессом над экс-лидерами Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что указанный вопрос постоянно присутствует в дипломатических контактах с Баку.

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