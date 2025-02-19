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08:00, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Женщина сходила на рядовой прием к врачу и получила неожиданное сообщение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником coffeebeansgreenbean поделилась историей о том, как она сходила на рядовой прием к врачу и через некоторое время получила неожиданное сообщение. Комментаторы посоветовали женщине написать жалобу.

Авторша поста рассказала, что несколько недель назад вместе со своим маленьким ребенком посетила врача-гастроэнтеролога. В кабинет их проводил медбрат. «Мы с ним немного пообщались, я не придала этому особого значения. Мы оба были дружелюбны и вежливы в разговоре друг с другом», — вспомнила женщина, говоря о медике.

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Недавно рассказчица просматривала письма, которые пришли ей на электронную почту, и обнаружила сообщение, отправленное медбратом с адреса клиники. «Привет, (...) мы познакомились в клинике. Я жалею, что не взял твой номер телефона или не позвал тебя на свидание», — говорилось в послании.

Женщина призналась, что не знает, стоит ли ей отвечать на сообщение. «Я замужем, со мной был ребенок. (...) Я чувствую себя немного некомфортно, потому что он как профессионал не должен был писать мне. Если честно, я не знаю, что мне делать», — посетовала она.

Многие комментаторы сочли поведение медработника неприемлемым. «Это грубое нарушение вашей конфиденциальности как пациента», «Это непрофессионально. Вам нужно пожаловаться на него в клинику», «Если он является лицензированным медицинским работником, он должен лишиться своей лицензии», — заявили участники обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как купила готовую еду и сделала неприятное открытие. Комментаторы сочли увиденное отвратительным.

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