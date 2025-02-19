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09:30, 19 февраля 2025Путешествия

Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать россиян на рейс из Барселоны в Таллин
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ирландская авиакомпания Ryanair снова отказалась пускать россиян на рейс из Барселоны в Таллин из-за нового запрета. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну что, народ, погнали!».

Уточняется, что из-за закона, запрещающего гражданам России использовать прибалтийскую страну для пересечения границы, в посадке было отказано 15 соотечественникам. При этом о недопуске на рейс пассажиры узнали лишь у выхода на посадку. Пограничники не захотели показывать на бумаге новый закон, на который ссылаются.

Прибывшая на место полиция не смогла помочь россиянам. Они лишь сопроводили их к офису европейского перевозчика.

О недопуске россиян на рейсы Ryanair стало известно 17 февраля. Мужчина, которого не пустили в самолет, подчеркнул, что при оформлении онлайн-билетов на сайте никаких данных о новом эстонском законе не было.

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