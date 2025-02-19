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10:30, 19 февраля 2025Силовые структуры

Главу подведомственного Минобороны филиала заподозрили в причинении миллионного ущерба

Следователи возбудили дело в отношении главы филиала «Южный» Бгатова за ущерб
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в военных следственных органах Следственного комитета России.

Бгатов проходит подозреваемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в мае 2024 года Бгатов без каких-либо оснований выплатил субсидию для приобретения жилья лицу, не подлежащему обеспечению жильем. Таким образом он причинил многомиллионный ущерб бюджету.

Ранее в Дагестане правоохранители задержали главу дирекции парков и скверов Махачкалы за причинение ущерба бюджету в размере более 21,3 миллиона рублей.

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