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19:05, 19 февраля 2025Ценности

Канье Уэст отреагировал на сотрудничество бывшей жены с Nike

Рэпер Канье Уэст отреагировал на сотрудничество бывшей жены Ким Кардашьян с Nike
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рэпер Канье Уэст отреагировал на сотрудничество бывшей жены, предпринимательницы Ким Кардашьян со спортивным брендом одежды и обуви Nike. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что бизнесвумен объявила о начале совместной работы с упомянутой маркой. Данную информацию подтвердили представители компании, опубликовав пост в своих соцсетях. При этом они отметили, что новая коллекция женской одежды, созданная со Skims, поступит в продажу весной.

Рэпер, в свою очередь, разместил пост (на момент написания новости он был удален), в котором заявил, что его бренд Yeezy вдохновлен Nike.

В январе сообщалось, что Канье Уэст выпустил футболку, с помощью которой обратился к немецкой спортивной марке Adidas после судов.

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