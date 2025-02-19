Названы способные повлиять на зарплату в ходе собеседования пять фраз

HR-эксперт Чукина: пять сказанных на собеседовании фраз могут снизить зарплату

Пять фраз, произнесенных соискателем в ходе собеседования, могут негативно сказаться на цифре зарплаты, которую в итоге предложит работодатель, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. Способные повлиять на зарплату слова специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».

Она объяснила, что собеседование — это один из самых важных этапов прохождения отбора, где решается множество вопросов: график и условия труда, заработная плата и другое. Многие соискатели, по ее словам, зачастую не готовятся к обсуждению оплаты труда, произнося фразы, которые лишают их шансов на получение хорошей зарплаты.

«Одна из наиболее распространенных фраз-"убийц", которую кандидат озвучивает рекрутеру на собеседовании: "Я готов работать за любую зарплату, главное — получить опыт". Эти слова демонстрируют отсутствие уверенности в своей ценности и готовность согласиться на минимальные условия. Работодатель может воспринять это как сигнал, что вы не знаете своих профессиональных достоинств или не готовы отстаивать свои интересы. Чтобы показать профессионализм и ценность, стоит сказать так: "Я ожидаю зарплату, соответствующую моим опыту и навыкам". Исходя из моих достижений и рыночной ситуации, я рассчитываю на сумму в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей», — пояснила Чукина.

Еще одна фраза, существенно снижающая шансы на получение желаемой зарплаты: «Мне неважно, сколько платят, я просто хочу быть частью интересного проекта». Хотя энтузиазм по поводу работы — это плюс, отказ от обсуждения зарплаты создает впечатление, что кандидат не ценит свой труд. Работодатель может предложить меньшую сумму, чем вы заслуживаете. Избежать такой ошибки поможет альтернативная фраза: «Меня действительно вдохновляет ваш проект, и я уверен, что мой опыт поможет его успешно реализовать. Я рассчитываю на справедливую компенсацию, которая отразит мой вклад» Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Кроме того, по мнению эксперта, слова «Я не уверен в сумме, которую могу попросить. Сколько вы готовы предложить?» показывают, что соискатель не провел исследование и не знает рыночную стоимость своих услуг. Работодатель может воспользоваться такой неопределенностью и предложить сниженную зарплату, объяснила эксперт. По ее словам, лучший альтернативный вариант фразы: «Я изучил рынок и на основе своего опыта и навыков считаю, что справедливая зарплата для этой позиции будет от 100 до 120 тысяч рублей».

Важно помнить, что если кандидат соглашается на меньшую сумму без обсуждения, то он показывает, что не готов отстаивать свои интересы. Работодатель может воспринять это как отсутствие уверенности в себе. Об этом говорит фраза «Ваше предложение ниже, чем я ожидал, но я готов согласиться», вместо этого стоит сказать иначе: «Спасибо за предложение. Однако, учитывая мой опыт и навыки, я рассчитывал на более высокую компенсацию. Мы сможем обсудить этот вопрос? Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Последней фразой-«убийцей» зарплаты на собеседовании эксперт назвала слова о прошлой работе: «Мне платили слишком мало, но я готов рассмотреть ваше предложение, даже если оно будет ниже». Такая формулировка, по ее словам, создает негативное впечатление у работодателя, который может подумать, что кандидат не ценит свой труд и готов согласиться на любые условия. Заменить эту фразу, по словам Чукиной, можно так: «На предыдущем месте я достиг многого, но ищу новые вызовы и возможности для роста. Я рассчитываю на компенсацию, которая соответствует моему опыту и вкладу в успех компании».

«Проведите предварительное исследование рынка, чтобы знать свою рыночную стоимость, и будьте готовы аргументировать ожидания. Помните: чем увереннее вы себя преподносите, тем выше вероятность, что работодатель предложит вам справедливую компенсацию», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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