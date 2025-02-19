Роспатент зарегистрировал три товарных знака с брендом Lada

Роспатент зарегистрировал товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых товарных знака — Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva. Информация об этом размещена в электронной базе ведомства.

Указание на заявителя отсутствует, однако в прошлом компания неоднократно регистрировала названия таким же образом, при этом лишь некоторые из них становились реальными моделями автомобилей.

Так, годом ранее «АвтоВАЗ» подавал заявки на регистрацию брендов Ursus, Terum, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

Все они проходят по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — 12, 28 и 37. Под ними скрывается производство автомобилей, запасных частей и аксессуаров, конструкторов, моделей транспортных средств с дистанционным управлением.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания не исключает запуска нового бренда для коммерческих автомобилей. По его словам, такое брендовое многообразие практикуют китайские производители, и в России хотели бы воспользоваться опытом.