Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 19 февраля 2025Экономика

Роспатент зарегистрировал три товарных знака с брендом Lada

Роспатент зарегистрировал товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых товарных знака — Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva. Информация об этом размещена в электронной базе ведомства.

Указание на заявителя отсутствует, однако в прошлом компания неоднократно регистрировала названия таким же образом, при этом лишь некоторые из них становились реальными моделями автомобилей.

Так, годом ранее «АвтоВАЗ» подавал заявки на регистрацию брендов Ursus, Terum, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

Все они проходят по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — 12, 28 и 37. Под ними скрывается производство автомобилей, запасных частей и аксессуаров, конструкторов, моделей транспортных средств с дистанционным управлением.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания не исключает запуска нового бренда для коммерческих автомобилей. По его словам, такое брендовое многообразие практикуют китайские производители, и в России хотели бы воспользоваться опытом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

      Выбегающий из перевернувшегося самолета пассажир снял свою реакцию на видео

      Путин заявил об отсутствии оснований у Европы по одному вопросу

      Путин оценил проблемы отношений России и США

      Китай сократил вложения в госдолг США

      Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

      Путин высказался о встрече с Трампом

      Перечислены модные фасоны брюк на весну

      Полиция задержала участника кровавой разборки 2021 года в Шлиссельбурге

      «Не надо плакать и жаловаться». Как Европа отреагировала на переговоры России и США и может ли она сорвать сделку по Украине?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше