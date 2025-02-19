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13:32, 19 февраля 2025Мир

Лавров призвал «разгрести наследие» Байдена

Лавров: Необходимо разгрести наследие Байдена ради партнерства с США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ради развития партнерства с США необходимо «разгрести наследие» бывшего американского президента Джо Байдена в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Пока нужно "разгрести" наследие администрации предыдущего президента США Джо Байдена», — призвал глава МИД.

Лавров добавил, что администрация бывшего американского лидера делала «все, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона».

Ранее министр иностранных дел заявил, что президент США Дональд Трамп понимает позицию России по членству Украины в НАТО.

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