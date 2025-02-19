Лавров рассказал о кресле для Грузии в переговорах формата «три плюс три»

Лавров: Для Грузии стоит кресло на переговорах в формате три плюс три

Для Грузии в переговорах формата «три плюс три» открыты двери, а кресло стоит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат "три плюс три" и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата», — сказал он.

Глава российского дипведомства напомнил, что соответствующий подход был констатирован на последней встрече министров. Он подчеркнул, что грузинской стороне подтвердили, что двери для нее открыты, а кресло стоит.

Формат «три плюс три» включает в себя три страны Закавказья — Армению, Азербайджан и Грузию, а также трех их соседей — Россию, Турцию и Иран.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине внешние силы подталкивали Грузию к войне с Россией. По его словам, республике обещали передать оружие для войны с Россией.