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14:01, 19 февраля 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о кресле для Грузии в переговорах формата «три плюс три»

Лавров: Для Грузии стоит кресло на переговорах в формате три плюс три
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Для Грузии в переговорах формата «три плюс три» открыты двери, а кресло стоит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат "три плюс три" и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата», — сказал он.

Глава российского дипведомства напомнил, что соответствующий подход был констатирован на последней встрече министров. Он подчеркнул, что грузинской стороне подтвердили, что двери для нее открыты, а кресло стоит.

Формат «три плюс три» включает в себя три страны Закавказья — Армению, Азербайджан и Грузию, а также трех их соседей — Россию, Турцию и Иран.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине внешние силы подталкивали Грузию к войне с Россией. По его словам, республике обещали передать оружие для войны с Россией.

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