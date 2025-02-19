Маск поддержал слова о незаинтересованности Зеленского в мире

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не стремится к миру на Украине

Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поддержал слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к миру на Украине. Свою реакцию на публикацию пользователя Маск разместил в социальной сети Х.

«Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти», — заявил пользователь соцсети на своей странице.

Американский миллиардер выразил свое согласие с этим высказыванием, отреагировав на него с помощью эмодзи, означающего «100 процентов».

Ранее Маск обратил внимание на информацию о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от повесток.