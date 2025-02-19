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08:34, 19 февраля 2025Мир

Маск поддержал слова о незаинтересованности Зеленского в мире

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не стремится к миру на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поддержал слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к миру на Украине. Свою реакцию на публикацию пользователя Маск разместил в социальной сети Х.

«Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти», — заявил пользователь соцсети на своей странице.

Американский миллиардер выразил свое согласие с этим высказыванием, отреагировав на него с помощью эмодзи, означающего «100 процентов».

Ранее Маск обратил внимание на информацию о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от повесток.

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