Медведев намекнул на возможную ликвидацию Зеленского США

Медведев сравнил Зеленского с крысой и намекнул на его уничтожение США

Соединенным Штатам Америки (США) следовало бы уничтожить Владимира Зеленского. На это в своем посте в соцсети «ВКонтакте» намекнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой и отметил, что в таком состоянии животное способно на любые действия. Затем зампред Совбеза написал, что для разрешения ситуации необходима дератизация, то есть уничтожение грызуна. По его словам, этим лучше всего заняться тем, кто ухаживал за животным — причем ранее в записи Медведев рассуждал о США как главном покровителе Зеленского.

«Лучше, если этим (дератизацией) займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — написал Медведев и закончил пост эмодзи крысы.

Также в своем посте Медведев заявил о «реально разозлившем» Трампа Зеленском.