Момент ДТП с инвалидом-колясочником под Москвой попал на видео

Опубликовано видео момента ДТП с инвалидом-колясочником в Дмитрове

Момент ДТП с инвалидом-колясочником под Москвой попал на видео. Ролик, снятый на видеорегистратор, опубликован в группе «Это Дмитров, детка!» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в правом ряду остановился автомобиль, пропуская пешеходов. В этот момент инвалид-колясочник начал пересекать проезжую часть, не заметив двигавшуюся по левой полосе машину. Renault Logan пронесся без остановки, сбив мужчину на полном ходу.

На видео можно заметить, как автомобиль протащил мужчину и коляску по дороге и только потом затормозил. От удара коляска вылетела из-под мужчины, ее смяло. Пострадавший отлетел на несколько метров, на помощь к лежащему на асфальте россиянину подбежала очевидица происшествия.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на дороге на улице Маркова. Пострадавший в аварии мужчина остался жив.