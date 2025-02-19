Москвичам предрекли холодное начало марта

Синоптик Шувалов: Начало марта в Москве будет холодным

Погода в Москве в последние недели зимы и в начале марта будет холодной. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

В четверг и пятницу, 20 и 21 февраля, предрек эксперт, столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 12-14 градусов. Между тем в следующий понедельник, 24 февраля, может начаться небольшая оттепель, которая продлится до четверга, 27 февраля: в указанные дни воздух прогреется до положительных значений. Кроме того, прогнозируется мокрый снег, отметил Шувалов.

Между тем уже в начале марта на город обрушится очередная волна холода с морозами до минус семи-восьми градусов.

Ранее в Минтрансе Подмосковья предупредили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание до минус 12 градусов ночью и до минус 6 градусов в дневное время, а также небольшой снег и гололедица.