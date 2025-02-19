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16:47, 19 февраля 2025Наука и техника

На МКС модернизируют 3D-принтер

Советник РКК Энергии Чернявский: На борту МКС модернизируют 3D-принтер
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) планируется провести модернизацию 3D-принтера. Об этом со ссылкой на советника генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александра Чернявского сообщает ТАСС.

«Задачу обновления оборудования планируется доверить Сколтеху. Но вообще, если честно говорить, то мы сразу за модернизацией говорим об изготовлении нового принтера», — сказал советник.

Чернявский напомнил, что на российском сегменте МКС работает устройство, созданное несколько лет назад специалистами Томского политехнического университета и Томского государственного университета.

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По словам директора центра технологий материалов Сколтеха Ивана Сергеичева, в настоящее время идет работа над созданием пятикоординатного 3D-принтера.

В декабре 2024 года генеральный конструктор России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что первый научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) уже создан в металле.

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