На Украине снова перенесли срок демобилизации военных

Офис Президента Украины: Мы не можем сейчас демобилизовать военных на фронте

Власти Украины пока не могут демобилизовать военных. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента страны Павел Палиса, передает телеканал ТСН.

По его словам, в этом году власти страны хотят внедрить контракты для ранее мобилизованных с четким сроком службы. Он назвал это альтернативой демобилизации и рассказал, что военнослужащие смогут подписать контракт, по которому мобилизованные в 2022 году смогут уйти со службы через полгода, мобилизованные в 2023 году через 9-10 месяцев, а отправившиеся на фронт в 2024 году — через еще больший срок.

При этом, по словам Палиса, запуск такого проекта станет возможным только при создании «определенных условий». Он заключил, что Украина не может оголить фронт и лишить боевой элемент способности выполнять задачи.

Ранее Палиса назвал количество пригодных для службы в ВСУ молодых людей. По его словам, потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к украинской армии.