Набиуллина оценила долю «охлаждаемых» денежных переводов

Набиуллина: Крупные банки приостанавливают около 300 тысяч переводов в месяц

Крупные банки приостанавливают около 300 тысяч переводов в месяц. Долю «охлаждаемых» платежей в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» оценила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Кредитные организации ежемесячно вводят двухдневный «период охлаждения» для переводов на счета из базы данных Банка России для противодействия мошенническим операциям.

«Правда, через два дня часть людей все равно делают эти операции, когда "период охлаждения" заканчивается, но большинство, это около 60 процентов, все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников», — пояснила Набиуллина.

По словам главы регулятора, банки практически перестали переводить деньги без периода охлаждения на счета из перечня подозрительных. Фактически этими счетами перестают пользоваться. В результате по ним транзакционная активность снижается в 40 раз.

«Кроме того, платежные карты и онлайн-банкинг дропперов, информация о которых поступила в нашу базу данных из МВД, банками блокируются в 100 процентах случаев. Таким образом, карты и другие электронные средства платежей, по сути дела, становятся одноразовым инструментом для дропперов», — пояснила она.

Представитель ЦБ также заявила, что с октября 2025 года регулятор обяжет российские банки внедрить в их приложения «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия. Это необходимо, чтобы пострадавшим не приходилось идти в кредитную организацию и писать там заявление. Вместо этого они смогут подать его сразу в приложении и там же получить нужную справку для обращения в полицию.