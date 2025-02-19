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12:22, 19 февраля 2025Экономика

Банковские приложения обзаведутся специальной кнопкой

Набиуллина: В банковских приложениях появится кнопка для жалоб на мошенников
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С октября 2025 года регулятор обяжет российские банки внедрить в их приложения «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия. Об этом заявила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее процитировало ТАСС.

По ее словам, это необходимо сделать для того, чтобы пострадавшим не приходилось идти в кредитную организацию и писать там заявление. Вместо этого они смогут подать его сразу в приложении и там же получить нужную справку для обращения в полицию.

Ранее Банк России подсчитал, что в прошлом году мошенникам удалось украсть у жителей РФ почти 30 миллиардов рублей. Если сравнивать с 2023 годом, то сумма увеличилась на 74 процента.

Кроме того, регулятор объяснил, что чаще прочих жертвами жуликов становились гражданки России со средним уровнем дохода. В большинстве случаев доступ к деньгам жертвы аферисты получают, общаясь через мессенджер или по телефону.

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