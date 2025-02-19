Над российским регионом заметили украинский беспилотник

Минобороны России: Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве пояснили, что попытка атаки на российский регион произошла около 12:10 по московскому времени. Беспилотник противника удалось уничтожить при помощи дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

Накануне стало известно, что системы ПВО перехватили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. По словам главы региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений не обнаружено.