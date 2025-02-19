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23:25, 19 февраля 2025Мир

Названа единственная причина существования Украины

Вице-президент Вэнс назвал Трампа единственной причиной существования Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на американского лидера Дональда Трампа будут иметь обратный желаемому эффект, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он высказался об этом в интервью изданию The National Pulse.

«Он [Зеленский] в настоящее время публично нападает на единственную причину, по которой его страна вообще существует. И это возмутительно», — заявил Вэнс, назвав выбранную главой Украины линию поведения в отношении Трампа глубоко неверной.

По его мнению, Зеленский получает «по-настоящему плохие рекомендации». Вэнс подчеркнул, что украинский президент «больше не имеет дела» с бывшим главой США Джо Байденом и его администрацией. «Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа», — отметил вице-президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Он также признал, что «победы Украины без поддержки США точно не будет».

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