Названа единственная причина существования Украины

Вице-президент Вэнс назвал Трампа единственной причиной существования Украины

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на американского лидера Дональда Трампа будут иметь обратный желаемому эффект, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он высказался об этом в интервью изданию The National Pulse.

«Он [Зеленский] в настоящее время публично нападает на единственную причину, по которой его страна вообще существует. И это возмутительно», — заявил Вэнс, назвав выбранную главой Украины линию поведения в отношении Трампа глубоко неверной.

По его мнению, Зеленский получает «по-настоящему плохие рекомендации». Вэнс подчеркнул, что украинский президент «больше не имеет дела» с бывшим главой США Джо Байденом и его администрацией. «Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа», — отметил вице-президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Он также признал, что «победы Украины без поддержки США точно не будет».