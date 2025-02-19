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16:29, 19 февраля 2025Забота о себе

Названа провоцирующая проблемы со зрением еда

Офтальмолог Боша: Переизбыток жирной пищи может повредить сосуды сетчатки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sweet marshmallow / Shutterstock / Fotodom

Неправильное питание может спровоцировать проблемы со зрением, предупредила офтальмолог Наталия Боша. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Провоцирующей проблемы со зрением едой Боша назвала жирную и соленую пищу. Ее переизбыток вызывает повышение артериального давления, что, в свою очередь, приводит к кровоизлияниям и тромбозам, а также может повредить сосуды сетчатки, объяснила она.

Также, по словам офтальмолога, снизить остроту зрения может и сладкая еда. Злоупотребление ею может стать причиной сахарного диабета, который провоцирует развитие катаракты и диабетические изменения сетчатки. Врач предупредила, что при отсутствии лечения эти патологии могут привести к слепоте.

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Если же в рационе не хватает источников лютеина и зеаксантина, может нарушиться работа центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения, добавила Боша. При этом, по ее словам, недостаток витаминов группы А, содержащихся в овощах оранжевого цвета, может вызвать ксероз — заболевание, характеризующееся нарушением защитных свойств эпителия роговицы и конъюнктивы. «Ксероз может привести к расплавлению роговицы и нарушению работы фоторецепторов, так называемой "куриной слепоте"», — заявила врач.

Ранее офтальмолог Лариса Гуслистова дала советы по защите зрения людям, много работающим за компьютером. Чтобы снизить нагрузку на глаза, врач рекомендовала грамотно организовать рабочее место и прежде всего правильно расположить монитор и экраны гаджетов.

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