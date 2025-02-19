Названа провоцирующая проблемы со зрением еда

Офтальмолог Боша: Переизбыток жирной пищи может повредить сосуды сетчатки

Неправильное питание может спровоцировать проблемы со зрением, предупредила офтальмолог Наталия Боша. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Провоцирующей проблемы со зрением едой Боша назвала жирную и соленую пищу. Ее переизбыток вызывает повышение артериального давления, что, в свою очередь, приводит к кровоизлияниям и тромбозам, а также может повредить сосуды сетчатки, объяснила она.

Также, по словам офтальмолога, снизить остроту зрения может и сладкая еда. Злоупотребление ею может стать причиной сахарного диабета, который провоцирует развитие катаракты и диабетические изменения сетчатки. Врач предупредила, что при отсутствии лечения эти патологии могут привести к слепоте.

Если же в рационе не хватает источников лютеина и зеаксантина, может нарушиться работа центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения, добавила Боша. При этом, по ее словам, недостаток витаминов группы А, содержащихся в овощах оранжевого цвета, может вызвать ксероз — заболевание, характеризующееся нарушением защитных свойств эпителия роговицы и конъюнктивы. «Ксероз может привести к расплавлению роговицы и нарушению работы фоторецепторов, так называемой "куриной слепоте"», — заявила врач.

Ранее офтальмолог Лариса Гуслистова дала советы по защите зрения людям, много работающим за компьютером. Чтобы снизить нагрузку на глаза, врач рекомендовала грамотно организовать рабочее место и прежде всего правильно расположить монитор и экраны гаджетов.