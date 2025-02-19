Названы размеры минимальной пенсии для самозанятых россиян

Доцент Балынин: Самозанятые могут накопить себе на пенсию в 48 тысяч рублей

Пенсия самозанятого россиянина может составить от 13,8 до 48,7 тысячи рублей в месяц за 35 лет. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, чтобы такое произошло самозанятый должен добровольно вносить определенную сумму в Социальный фонд России. Минимальный платеж составляет 59 тысяч 241 рубль в 2025 году, а максимальный — 473 тысяч 932 рубля.

«Если 35 лет добровольно уплачивать взносы, при минимальном платеже страховая пенсия составит 13879,37 рубля, а при максимальном — 48675,97 рубля», — объяснил Балынин.

Он уточнил, что россиянин может откладывать деньги и на накопительный счет, но призвал учитывать два фактора. Во-первых, неизвестно, какие ставки будут в долгосрочной перспективе. Во-вторых, эти средства исчерпаемы, в то время как страховую пенсию по старости назначают пожизненно. Кроме того, ее ежегодно индексируют не ниже уровня инфляции.

Ранее член Совета Федерации Ольга Епифанова напомнила россиянам о способах повысить размер пенсии. Например, каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, увеличивает размер страховой пенсии.