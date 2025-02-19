Одержимый молодостью миллиардер назвал ночные эрекции индикатором долголетия

Миллиардер из США Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, назвал качество ночных эрекций маркером здоровья и молодости. Своими идеями он поделился с Daily Mail.

В погоне за молодостью 47-летний Джонсон основал проект Blueprint. Его цель — помочь людям сохранить привлекательную внешность и здоровье как можно дольше. В рамках проекта Джонсон постоянно ставит эксперименты на себе, проверяя, какие практики, пища и процедуры могут подарить вечную молодость.

По словам Джонсона, основным индикатором ухудшающегося здоровья является качество и продолжительность ночных эрекций у мужчин и женщин. Миллиардер отметил, что разговоры о его эрекции «вызывают смех», хотя, по его мнению, ночные эрекции — это «одна из самых важных вещей, которую каждый из нас должен знать о своем организме».

«Оказывается, ночная эрекция у мужчины и ночная эрекция у женщины — увеличение клитора — является одним из самых важных биомаркеров всего, что касается нашего организма в целом», — говорит Джонсон. По его утверждению, мужчины, у которых нет ночных эрекций, на 70 процентов больше подвержены риску преждевременной смерти.

Джонсон считает, что отсутствие или низкое качество эрекции могут сигнализировать о проблемах с кровообращением, гормональном дисбалансе или повреждении нервов. Все эти состояния могут быть симптомами множества заболеваний, таких как высокое давление, диабет, болезни сердца или неврологические расстройства.

Ранее Брайан Джонсон рассказал о результатах экстремальной терапии для омоложения пениса. Во время процедуры, по словам миллиардера, «пенис фактически бьют током».