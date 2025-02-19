Отравивший знакомого пирожками со ртутью россиянин обжаловал арест

В Москве отравивший знакомого пирожками со ртутью мужчина обжаловал арест

В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест Дмитрия Балакина, отравившего знакомого пирожками со ртутью из-за ревности к 24-летней коллеге. Об этом сообщает РИА Новости.

В суд поступила апелляционная жалоба. Балакин обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина знал, что потерпевший возьмет слойку, так как он любит эту выпечку. Балакин признал вину.

Мужчинам, которые были женаты, нравилась одна и та же коллега. В результате один из них решил избавиться от конкурента, отравив его. Подозрения у следователей появились в тот момент, когда пришли результаты анализов мужчин — у одного в организме ртути не обнаружили. Вместе с этим он стал путаться в показаниях. В результате из больницы мужчину увезли на допрос.

По версии следствия, подозреваемый купил четыре градусника со ртутью и добавил их содержимое в шприц, а потом — в слойки, купленные для знакомого. После того как потерпевшего госпитализировали, мужчина также обратился в больницу с жалобами на отравление. Таким образом он хотел избежать подозрений.