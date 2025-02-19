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17:49, 19 февраля 2025Мир

Переехавшие в Россию американцы удивились жизни в стране

Переехавшие в Россию американцы поразились экономическим возможностям в стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: ИноСМИ.ру / rutube.ru

Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю поразились экономическим возможностям в стране. О причинах переезда они рассказали в своем блоге Russian New World на YouTube.

«Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счет невероятно сильной экономики. Возможностей более чем достаточно», — рассказал мужчина.

По словам Эндрю, для трудолюбивых людей со знанием английского языка нет препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи. Пара объяснила, что выбрала Россию для переезда из-за традиционных ценностей, русского языка, масштабов страны, ее культурного многообразия, экономических возможностей и мировоззрения.

Ранее переехавший в Россию американец Рэнди Кинг рассказал об удивившей его черте характера местных жителей. Иностранец рассказал, что россиян отличает особая тяга к знаниям и любознательность.

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