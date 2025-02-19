Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 19 февраля 2025Мир

Песков ответил на вопрос об организации переговоров Путина и Трампа

Песков: РФ и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Комментарий представителя Кремля опубликован в официальном Telegram-канале журналиста.

Как заявил Песков, сейчас невозможно точно сказать, сколько времени уйдет на подготовку переговоров. Однако, по его словам, в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее.

«По крайне мере условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что дипломатам были даны поручения собрать группы на экспертном уровне, чтобы начать проработку всех соответствующих вопросов. Прежде всего, добавил Песков, условились начать с нормализации работы посольств. По его словам, нужно сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, реанимировать его.

Песков при этом добавил, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между РФ и США, они будут делать все, чтобы подорвать этот диалог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выдворение российских и американских дипломатов ни к чему хорошему не приведет. Российский лидер предостерег, что, если это продолжится, в посольствах останутся работать только уборщицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше