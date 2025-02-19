Песков ответил на вопрос об организации переговоров Путина и Трампа

Песков: РФ и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа

Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Комментарий представителя Кремля опубликован в официальном Telegram-канале журналиста.

Как заявил Песков, сейчас невозможно точно сказать, сколько времени уйдет на подготовку переговоров. Однако, по его словам, в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее.

«По крайне мере условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что дипломатам были даны поручения собрать группы на экспертном уровне, чтобы начать проработку всех соответствующих вопросов. Прежде всего, добавил Песков, условились начать с нормализации работы посольств. По его словам, нужно сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, реанимировать его.

Песков при этом добавил, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между РФ и США, они будут делать все, чтобы подорвать этот диалог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выдворение российских и американских дипломатов ни к чему хорошему не приведет. Российский лидер предостерег, что, если это продолжится, в посольствах останутся работать только уборщицы.

