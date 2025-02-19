Путин раскритиковал выдворение дипломатов из США и России

Путин о выдворении дипломатов: В посольствах останутся работать только уборщицы

Выдворение российских и американских дипломатов ни к чему хорошему не приведут. Если это продолжится, в посольствах останутся работать только уборщицы. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы договорились возобновить работу наших дипломатических ведомств в нормальном режиме. Постоянное выдворение дипломатов из США и России ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, несомненно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», — отметил российский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что следующим шагом в российско-американских переговорах станет восстановление нормальной работы дипломатических миссий двух государств. Кроме того, он добавил, что возможен разговор и о возобновлении работы консульских учреждений, которые прекратили свою работу.