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15:01, 19 февраля 2025Культура

Певица Нюша объяснила решение оставить детей бывшему мужу

Певица Нюша заявила, что воспитала детей так, чтобы они могли обходиться без нее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, прокомментировала решение оставить детей жить с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Сивовым в Дубае, ОАЭ. Ее цитирует KP.RU.

По словам артистки, она воспитывала сына и дочь так, чтобы они могли обходиться без нее. «Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга», — отметила она.

Шурочкина добавила, что дети спокойны, так как знают, что «мама летает на гастроли, работает, приезжает, уезжает». «Это такая жизнь у нас», — заключила певица.

Ранее бывший муж Нюши впервые высказался о разводе с певицей. По словам Сивова, пара расставалась «со слезами на глазах» и «без обвинений».

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