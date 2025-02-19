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05:11, 19 февраля 2025Путешествия

План «Ковер» ввели еще в двух российских аэропортах

Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ижевска и Кирова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bao Menglong / Unsplash

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены еще в двух российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

План «Ковер» действует в авиагаванях Ижевска и Кирова. Других подробностей не приводится.

Ранее временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

15 февраля ограничения на прием и вылет самолетов действовали сразу в семи российских аэропортах. В частности, меры были введены в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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