План «Ковер» ввели еще в двух российских аэропортах

Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ижевска и Кирова

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены еще в двух российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

План «Ковер» действует в авиагаванях Ижевска и Кирова. Других подробностей не приводится.

Ранее временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

15 февраля ограничения на прием и вылет самолетов действовали сразу в семи российских аэропортах. В частности, меры были введены в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.