Myśl Pоlska: Польше следует наладить отношения с Россией по примеру Орбана

Авторитет России на международной арене растет, поэтому Польше следует наладить отношения с ней, чтобы не потерять собственные позиции. Такое мнение выразило издание Myśl Pоlska.

В материале отмечается, что резко негативное отношение Польши к России свидетельствует о бессилии польских элит перед тем, что Россия укрепляет свой международной статус. Об этом говорят в том числе контакты Москвы и Вашингтона, уточнило издание.

Myśl Pоlska призвало Польшу иметь собственные каналы связи с Россией. «Необходимо как можно скорее донести до властей, что, не поддерживая контакты с Россией в нынешних обстоятельствах, мы изолируем не только Россию, но и себя», — подчеркивается в статье. Издание добавило, что стране нужно строить отношения с Москвой, следуя примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее немецкий журналист Ева Квадбек заявила, что страны Европейского союза (ЕС) сами виноваты в ухудшении отношений с Соединенными Штатами. Она отметила, что ЕС выглядит в глазах США совокупностью слабых и разобщенных государств.