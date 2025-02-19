Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

Науседа: Страны ЕС не договорились в ходе саммита об отправке войск на Украину

Страны Европейского союза (ЕС) не договорились в ходе саммита глав государств объединения об отправке войск на Украину. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, трансляция выступления доступна на сайте LRT.

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — сообщил политик.

Науседа раскрыл в ходе пресс-конференции итоги онлайн-саммита лидеров стран ЕС 19 февраля по отправке войск на Украину и заявил о намерении Вильнюса укреплять военный потенциал Украины. Он подчеркнул, что для принятия решения об отправке войск на Украину необходимо сначала ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии урегулирования конфликта миротворческий контингент может оказаться на территории страны.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщило, что Италия и Германия не поддержали саммит ЕС по Украине. По мнению авторов, страны Европы не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.