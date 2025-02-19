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08:09, 19 февраля 2025Экономика

Россияне назвали самые популярные способы повышения доходов

«Известия»: 5 % россиян передумали содержать детей и родственников
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

До конца текущего года 48 процентов жителей России собрались повысить свои доходы. Это выяснили эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру». Их выводы процитировали «Известия».

Среди них 16 процентов намерены найти подработку, не связанную с основным место занятости. Другие 11 процентов собрались договориться с работодателем о внеурочных. Еще девять процентов надеются добиться повышения зарплаты в связи с ростом их обязанностей.

Кроме того, 16 процентов опрошенных поделились планами открыть бизнес и совмещать его с основным местом работы. Пять процентов рассчитывают уволиться и повышать доходы за счет развития собственного дела. На улучшение достатка за счет инвестиций и вкладов надеются 17 процентов респондентов. Восемь процентов решили экономить и рачительнее планировать расходы.

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Выяснилось также, что пять процентов россиян запланировали улучшить финансовое положение, перестав содержать детей и прочих родственников.

Ранее аналитик Олег Калманович назвал семипроцентную инфляцию главным риском, который угрожает финансовому благополучию жителей РФ в 2025 году. Для защиты капиталов он посоветовал им инвестировать оные вили в банковские вклады, или в золото, или в иностранную валюту.

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