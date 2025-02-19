Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

В Брянске мужчину обвинили в убийстве и вооруженных нападениях 23 года спустя

В Брянске 64-летнего жителя обвинили в расправе и вооруженных нападениях, совершенных 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется пункт «и» части 2 статьи 105 («Убийство из хулиганских побуждений»), а также части 3 статьи 30 и пункт «а», «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») УК РФ.

Вечером 7 июля 2002 года в Бежицком районе Брянска нашли мужское тело с множественными колото-резаными и огнестрельными ранениями. Во время расследования стало известно о еще двух нападениях с оружием на жителей города.

Подозреваемого задержали спустя 23 года после получения показаний одного из потерпевших и свидетелей. Его опознали очевидцы. Устанавливаются обстоятельства, также назначены судебные экспертизы. Мужчина заключен под стражу.

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