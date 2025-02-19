Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

В Брянске мужчину обвинили в убийстве и вооруженных нападениях 23 года спустя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Брянске 64-летнего жителя обвинили в расправе и вооруженных нападениях, совершенных 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется пункт «и» части 2 статьи 105 («Убийство из хулиганских побуждений»), а также части 3 статьи 30 и пункт «а», «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») УК РФ.

Вечером 7 июля 2002 года в Бежицком районе Брянска нашли мужское тело с множественными колото-резаными и огнестрельными ранениями. Во время расследования стало известно о еще двух нападениях с оружием на жителей города.

Подозреваемого задержали спустя 23 года после получения показаний одного из потерпевших и свидетелей. Его опознали очевидцы. Устанавливаются обстоятельства, также назначены судебные экспертизы. Мужчина заключен под стражу.

Ранее зарубившая топором дочь россиянка объяснила свои действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Российская медсестра допустила халатность при лечении ребенка и стала фигурантом дела

      Маск сыронизировал над словами Зеленского о высоком уровне поддержки

      В России собрались ужесточить штрафы за самовольную добычу песка

      Россияне бросились покупать недвижимость в двух странах

      Сын Трампа назвал конфликт на Украине ничего не значащим для американцев

      52-летняя звезда сериала «Кухня» раскрыла секрет красоты

      Cо сбившего на BMW женщину с коляской автоблогера сняли часть обвинений

      Россиянам назвали максимальный срок хранения домашних консервов

      Заполонившие улицы европейского города туристы попали на видео и разозлили местных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше