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15:51, 19 февраля 2025Экономика

Россиянка возмутилась из-за отсутствия важной функции в Ora

Владелица китайской Ora 03 пожаловалась на внезапно закончившуюся омывайку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Art_rich / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка, которая ездит на китайской электрической Ora 03, внезапно обнаружила, что в ее машине не хватает важной функции. Свое недовольство она описала на портале Drive2.

Машина у девушки новая — ее пробег всего тысяча километров. И в один из слякотных дней она поняла, что у нее внезапно закончилась стеклоомывающая жидкость. А датчика, который отслеживал бы ее количество, попросту нет. «Просто огонь. Всякой ненужной ерунды вроде распознавания знаков, удержания в полосе и тому подобного хоть лопатой греби, а реально необходимого нет!» — возмутилась она.

Это не единственная особенность китайской машины. Другой пользователь писал, что шумоизоляция в машине слабовата, а еще одна владелица электромобиля сообщила, что машину не удалось зарядить.

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