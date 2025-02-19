Россиянка возмутилась из-за отсутствия важной функции в Ora

Владелица китайской Ora 03 пожаловалась на внезапно закончившуюся омывайку

Россиянка, которая ездит на китайской электрической Ora 03, внезапно обнаружила, что в ее машине не хватает важной функции. Свое недовольство она описала на портале Drive2.

Машина у девушки новая — ее пробег всего тысяча километров. И в один из слякотных дней она поняла, что у нее внезапно закончилась стеклоомывающая жидкость. А датчика, который отслеживал бы ее количество, попросту нет. «Просто огонь. Всякой ненужной ерунды вроде распознавания знаков, удержания в полосе и тому подобного хоть лопатой греби, а реально необходимого нет!» — возмутилась она.

Это не единственная особенность китайской машины. Другой пользователь писал, что шумоизоляция в машине слабовата, а еще одна владелица электромобиля сообщила, что машину не удалось зарядить.