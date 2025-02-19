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22:56, 19 февраля 2025Бывший СССР

Российский полковник предрек судьбу Зеленского после переговоров

Полковник Матвийчук: Зеленского не ждет ничего хорошего в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Судьба президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Об этом в беседе с «Московским Комсомольцем» рассказал военный эксперт, бывший разведчик и полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук.

По его словам, попытки украинского лидера сорвать российско-американские переговоры не обернутся для него добром. Эксперт высказал мнение, что Зеленского не ждет ничего хорошего в ближайшее время, поскольку он стоит перед выбором. «Зеленский понимает, что если он не станет президентом, то он станет простым человеком со всеми своими грехами. И самый главный грех его в том, что он слишком много знает. То есть он сейчас стоит перед выбором: его уничтожат свои или чужие», — заявил Матвийчук.

Собеседник издания также отметил, что главным врагом Зеленского в настоящий момент оказывается не российский лидер Владимир Путин, а президент США Дональд Трамп, который является ключевым игроком в НАТО. «С ним ему не справиться», — заключил полковник.

Ранее американский журналист Патрик Хеннингсен высказал мнение, что конец Украины приближается и винить в нем будут только главу страны Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ситуация на Украине очень сложная. «Украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения», — сказал он.

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