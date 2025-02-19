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13:26, 19 февраля 2025Экономика

Снижение цен на жилье в России объяснили

Риелтор Апрелев: Застройщики вынуждены снижать цены из-за спада продаж
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Застройщики вынуждены «неофициально» снижать стоимость жилья, поскольку находятся в тупиковой ситуации по причине спада продаж в полтора-два раза. Причину его удешевления объяснил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с «Радиоточкой НСН».

По словам риелтора, в настоящий момент многие застройщики столкнулись с ростом расходной части проектного финансирования, что влияет на себестоимость строительства. Апрелев отметил, что сильнее всего от этого страдают застройщики эконом-сегмента, однако доходность, подчеркнул он, будет снижаться у всех. «Никто ничего снимать с продаж не будет, потому что сегодня нужно бороться за каждого покупателя. Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства. В этой ситуации застройщикам просто придется снижать цены. Происходит снижение объемов продаж в полтора-два раза», — заключил эксперт.

Накануне глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев, напротив, предрек значительный рост цен на недвижимость на первичном рынке в 2025 году. По его словам, новостройки в 2025 году могут подорожать на 30-40 процентов.

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