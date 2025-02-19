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18:49, 19 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл позицию США по гарантиям безопасности Украине

Спецпосланник Келлог: США понимают важность гарантий безопасности для Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

США понимают важность гарантий безопасности для Украины в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в эфире телеканала CNN.

«Мы здесь, чтобы слушать. Мы понимаем потребность в гарантиях безопасности, важность суверенитета и защиты этой страны», — рассказал спецпосланник.

Келлог подчеркнул, что американская сторона хочет выслушать обеспокоенности украинской стороны и понять их интересы в сфере безопасности. Он также добавил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и от него узнает о ситуации на линии фронта.

Ранее президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. В частности, он рассказал о планах личной встречи с Трампом, а также высказался об «истерике» властей Украины, назвав ее совершенно неуместной. Российский лидер подчеркнул, что с американской стороны были совсем другие люди, открытые для переговорного процесса без предвзятости.

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