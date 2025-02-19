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12:31, 19 февраля 2025Ценности

Стилист показал 49-летнюю Еву Лонгорию в полупрозрачном топе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @evalongoria

Стилист-парикмахер и блогер Димитрис Джаннетос показал американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда предстала на размещенных кадрах, сидя на стуле у кровати в белом полупрозрачном топе. При этом сквозь ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время стилист сделал ей объемную укладку волнами, которую назвал «Волосы богатой девушки». При этом визажистка Элан Бонджорно нанесла знаменитости макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и выделив губы коричневым карандашом.

В январе парикмахер и стилист Игги Росалес показал бывшего «ангела» Victoria's Secret, новозеландскую и британскую модель ирландского происхождения Стеллу Максвелл полуобнаженной во время укладки.

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