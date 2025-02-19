Суд назвал число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту

По делу о теракте на Крымском мосту осенью 2022 года проходят 92 потерпевших

По делу о теракте на Крымском мосту осенью 2022 года проходит свыше 90 потерпевших. Об этом в среду, 19 февраля, со ссылкой на Южный окружной военный суд сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приступил к слушанию дела по котором проходит 92 потерпевших. Обвиняемыми проходят восемь человек, двум их которых Роману Соломко и Артуру Терчаняну вменяют контрабанду взрывных устройств. Следствие полагает, что обвиняемые были завербованы зампредседателя службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком.

12 февраля в ходе заседания суда восемь обвиняемых отвергли свою причастность к преступлению.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле получили несовместимые с жизнью травмы.