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12:27, 19 февраля 2025Силовые структуры

Суд назвал число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту

По делу о теракте на Крымском мосту осенью 2022 года проходят 92 потерпевших
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По делу о теракте на Крымском мосту осенью 2022 года проходит свыше 90 потерпевших. Об этом в среду, 19 февраля, со ссылкой на Южный окружной военный суд сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приступил к слушанию дела по котором проходит 92 потерпевших. Обвиняемыми проходят восемь человек, двум их которых Роману Соломко и Артуру Терчаняну вменяют контрабанду взрывных устройств. Следствие полагает, что обвиняемые были завербованы зампредседателя службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком.

12 февраля в ходе заседания суда восемь обвиняемых отвергли свою причастность к преступлению.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле получили несовместимые с жизнью травмы.

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